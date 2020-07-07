Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

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<br>Deniz ÖZEN/BOYABAT (Sinop), (DHA) SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Eğlence köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Eğlence köyünde Covid-19 vakalarına rastlanılması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada "Köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Boyabat Deniz ÖZEN<br>2020-07-07 21:58:05<br>

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