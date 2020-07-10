Sinop Belediyesinden ‘havai fişek’ kararı

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Sinop Belediyesi etkinliklerde ‘havai fişek kullanmama’ kararı aldı.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sinop Belediyesi olarak aldığımız kararla düzenleyeceğimiz hiçbir etkinlik, konser ve organizasyonlarda havai fişek kullanmayacağız. Meydanları hep birlikte renklendirecek, gökyüzünü coşkumuzla inleteceğiz” denildi.

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