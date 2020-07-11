Akıntıya kapılan Ahmet Ali, kurtarıldı

Bir ilk yaşandı... Herkes onu konuşuyor

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Yemenli Ahmet Ali Abdali (19), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akliman sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Yemenli Ahmet Ali Abdali, sıcaktan bunalınca denize girdi. Ahmet Ali bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören cankurtaranlar denize girip, Ahmet Ali'yi kurtararak kıyıya getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ali, ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-07-11 18:22:04



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