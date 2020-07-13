Sinop Saraydüzü Barajı sulaması kesin kabulü yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Sinop ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Sinop Saraydüzü Sulaması Projesi 2019 yılında tamamlanması ile SinopSaraydüzü ilçesi ile köylerinde ve Boyabat ilçesi köylerinde cazibe ile 15 bin 500 dekar zirai arazi sulamaya açıldı.

03 Temmuz 2020 tarihinde ise işin kesin kabulünün yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Söz konusu iş kapsamında; 20 kilometre CTP boru ve 43 kilometre HDPE boru döşenmiştir ve 902 metre iletim tüneli inşa edilmiştir. 15 bin 500 dekarlık alanda toplulaştırma işlemleri tamamlanmış ve 150 kilometre toplulaştırma yolu açılmıştır. Sinop Saraydüzü Barajı Sulaması projesi ile birlikte dekar başına 358 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 370 bin TL katkı ve 100 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefliyoruz” dedi.

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