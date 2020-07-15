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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

İHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.
15 Temmuz 2016’da darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe’de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.
Düzenlenen anma töreninde, 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün özgeçmişi okundu. Ardından Kuranı Kerim tilaveti ile devam eden törende İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Ömer Can Açıkgöz’ün kabrine karanfil bıraktı.
Şehit Ömer Can Açıkgöz için düzenlenen törene Vali Erol Karaömeroğlu, Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

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