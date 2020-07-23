Sinop'ta akıntıya kapılan 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

"O kurnadan bu kurnaya"

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, denizde yüzerken akıntıya kapılan Nihan İpek (17) ile kardeşi Emirhan (14), cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. 2 kardeş hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Akliman sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Nihan İpek ve kardeşi Emirhan, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. 2 kardeşin çırpındığını gören cankurtaranlar, suya girdi. Cankurtaranlar kısa sürede kardeşleri kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan İpek kardeşlere kalp mesajı yaptı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Nihan ve Emirhan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-07-23 22:20:57



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