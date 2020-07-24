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Sinop’un Türkeli ilçesinde, masa üzerinde bulunan sıcak kahvenin dökülmesiyle yanan bebek, ambulans helikopterle Samsun’a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gencek köyünde meydana gelen olayda, masa üstünde bulunan sıcak kahve, 1,5 yaşındaki Toprak D.’nin ayağa kalkmak için masa örtüsüne tutunmasıyla yüzüne ve göğsüne döküldü.

Yanan Toprak D., özel araçla Türkeli Devlet Hastanesine getirildi. Yüzünde ve göğsünde 1. derece yanık oluşan 1,5 yaşındaki Toprak D. için Samsun'dan ambulans helikopter istendi. Türkeli Huzur Dincel Stadı'na inen ambulans helikopter bebeği olarak Samsun’a götürdü.

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