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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta kıyıya vuran varil, tedirginliğe neden oldu. Boş olduğu belirlenen varil, sahilden kaldırıldı.

Kentin güney sahilinde, kıyıya vurmuş varil olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede varilin boş olduğu tespit edildi. Gemiden düştüğü tahmin edilen boş varil, sahilden kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-07-25 10:47:55



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