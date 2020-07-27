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Başkan Çakıcı: “Boyabat Türkiye’nin yükselen değeri” Boyabat Belediyesi internet sitesi yenilendi

İHA

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, belediyenin kurumsal internet sitesini yenilediklerini belirterek, "Boyabat Belediyesi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiriyor. Boyabat Türkiye'nin yükselen değeri" dedi.

Başkan Çakıcı: “Boyabat Türkiye’nin yükselen değeri” Boyabat Belediyesi internet sitesi yenilendi

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, belediyenin kurumsal internet sitesini yenilediklerini belirterek, “Boyabat Belediyesi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiriyor. Boyabat Türkiye’nin yükselen değeri” dedi.
Boyabat Belediyesi kurumsal internet sitesi yenilendi. Boyabatlılara daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla yenilenen internet sitesiyle birlikte; güncel haberlere, duyurulara, projelere, tarihi ve kültürel zenginliklere, yöresel lezzetlere ve tescilli ürünlere kolaylıkla erişim sağlanmış olacak. Ayrıca; nöbetçi eczaneler ve fırınlar, trafik çekicileri, ödeme takvimleri, nikah işlemleri, kamu kurum ve kuruluşlarına erişim gibi hayatı kolaylaştıracak birçok içerik de yeni internet sitesinde yer almakta.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yeni internet sitesinde kolay erişim kadar tasarıma da önem verdiklerini belirterek farklı bir konsept oluşturduklarına dikkat çekti. Başkan Çakıcı, “Boyabat Belediyesi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiriyor. Boyabat Belediyesi olarak; her daim teknolojiyi ön planda tutarak, vizyoner belediyecilik anlayışıyla web sitemiz arayüzünde yeniliğe gittik. Boyabat Türkiye’nin yükselen değeri. Boyabat tarih ve kültür şehri. Biz de Boyabat’ımızın bu özelliğini yeni internet sitemizde yansıtmaya gayret ettik. Halka hizmet yolunda ilklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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