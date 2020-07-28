Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Sinop'ta Kovid19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.
Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.