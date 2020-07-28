Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi

Sinop'ta Kovid19 tedbirleri kapsamında kent genelinde açık alanlarda valilik iznine bağlı tüm etkinliklerin yapılması 7 gün süreyle yasaklandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresi ve öncesinde ilin tamamında vatandaş yoğunluğu oluşmasının beklendiği vurgulandı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid19 salgınının bazı etkinlikler vasıtasıyla başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle Sinop il sınırları içinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 28 Temmuz, 3 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi alanlarda miting, açık hava toplantıları, gösteri, yürüyüş, protesto eylemi, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama törenleri yapılması yasaklanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.