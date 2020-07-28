Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor

İHA

Küçük yaştan itibaren müzik aletlerine ilgi duyan ve ritm becerileri ile görenleri şaşırtan 6 yaşındaki davulcu İnanç Yağız Yılmaz, düğün dernek nerede eğlence görse hemen davulunu alıyor ve çalmaya başlıyor.

Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor

Küçük yaştan itibaren müzik aletlerine ilgi duyan ve ritm becerileri ile görenleri şaşırtan 6 yaşındaki davulcu İnanç Yağız Yılmaz, düğün dernek nerede eğlence görse hemen davulunu alıyor ve çalmaya başlıyor.
Sinop’ta bazen bir müzik grubuyla düğün eğlencelerine katılan bazen ise ailesiyle birlikte katıldığı düğünlerde davulunu çalan İnanç Yağız Yılmaz, davulu çalış şekliyle de görenleri şaşırtıyor.
Oğlu ile gurur duyan anne Nesrin Yılmaz, "Bu özelliğini yürümeye başladığı zamanlarda koltuk kenarlarına vurarak, leğenlere kepçeler ile vurarak, hep sesli gürültülü şeyler yaparak gösterdi. Mesela çizgi film izlemez, tablette televizyonda işi yoktur. Davulla ilgili internette videolar izler, youtuber'ları takip eder. Kendi çevremizdeki insanlar sayesinde, düğünler sayesinde davul çalmaya başladı" dedi.
Baba Özdemir Yılmaz ise oğlu Yağız için, "Küçüklüğünden beri merakı var yani biz bir heves diye bir zaman sonra geçer işte zamanla bıkar diye düşündük ama her sabah kahvaltıdan önce bile davul çalmak istedi yalvarıyordu, 'Baba ne olursun azıcık çalayım’ diyerek. Oğlum apartman burası insanlar oturuyor, sonra baktık olmuyor duramadık bizim bir yazlığımız var gece 23.00'te davul çalmaya gittik. Sonra davulcular gibi arabada çalmak istedi yani hevesi kırılmasın diye uğraşıyoruz bu zamana kadar da geçmedi. İnşallah geçmez ileride iyi birisi olur, iyi bir yere gelir. Müzik kulağı çok iyi. Duyduğu herhangi bir müziği hemen anında ritim boyu uydurabiliyor" diye konuştu.

"4 yaşımdan beri çalışıyorum, ilerde baterist olmak istiyorum"
Birden fazla enstrüman çalmak istediğini ifade eden İnanç Yağız, “Davul tarzı müzik aletlerine karşı merakım var ve görünce hemen öğrenmek istiyorum. Böyle de olunca boş zamanlarımda eğlencelere gidip kendimi geliştiriyorum. Bana davul çalmayı Şafak Şentürk öğretti. 4 yaşımdan beri çalışıyorum, ilerde baterist olmak istiyorum. Dünyanın en iyi bateristi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Maharetiyle usta davulculara taş çıkartan küçük Yağız, sevecenliği ile görenleri şaşırtıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak ...
Başkan Çakıcı: “Boyabat Türkiye’nin yükselen değeri” Boyabat Belediyesi internet sitesi yenilendi
YEREL HABERLER Başkan Çakıcı: “Boyabat Türkiye’nin yükselen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X