Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor

Küçük yaştan itibaren müzik aletlerine ilgi duyan ve ritm becerileri ile görenleri şaşırtan 6 yaşındaki davulcu İnanç Yağız Yılmaz, düğün dernek nerede eğlence görse hemen davulunu alıyor ve çalmaya başlıyor.

Sinop’ta bazen bir müzik grubuyla düğün eğlencelerine katılan bazen ise ailesiyle birlikte katıldığı düğünlerde davulunu çalan İnanç Yağız Yılmaz, davulu çalış şekliyle de görenleri şaşırtıyor.

Oğlu ile gurur duyan anne Nesrin Yılmaz, "Bu özelliğini yürümeye başladığı zamanlarda koltuk kenarlarına vurarak, leğenlere kepçeler ile vurarak, hep sesli gürültülü şeyler yaparak gösterdi. Mesela çizgi film izlemez, tablette televizyonda işi yoktur. Davulla ilgili internette videolar izler, youtuber'ları takip eder. Kendi çevremizdeki insanlar sayesinde, düğünler sayesinde davul çalmaya başladı" dedi.

Baba Özdemir Yılmaz ise oğlu Yağız için, "Küçüklüğünden beri merakı var yani biz bir heves diye bir zaman sonra geçer işte zamanla bıkar diye düşündük ama her sabah kahvaltıdan önce bile davul çalmak istedi yalvarıyordu, 'Baba ne olursun azıcık çalayım’ diyerek. Oğlum apartman burası insanlar oturuyor, sonra baktık olmuyor duramadık bizim bir yazlığımız var gece 23.00'te davul çalmaya gittik. Sonra davulcular gibi arabada çalmak istedi yani hevesi kırılmasın diye uğraşıyoruz bu zamana kadar da geçmedi. İnşallah geçmez ileride iyi birisi olur, iyi bir yere gelir. Müzik kulağı çok iyi. Duyduğu herhangi bir müziği hemen anında ritim boyu uydurabiliyor" diye konuştu.



"4 yaşımdan beri çalışıyorum, ilerde baterist olmak istiyorum"

Birden fazla enstrüman çalmak istediğini ifade eden İnanç Yağız, “Davul tarzı müzik aletlerine karşı merakım var ve görünce hemen öğrenmek istiyorum. Böyle de olunca boş zamanlarımda eğlencelere gidip kendimi geliştiriyorum. Bana davul çalmayı Şafak Şentürk öğretti. 4 yaşımdan beri çalışıyorum, ilerde baterist olmak istiyorum. Dünyanın en iyi bateristi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Maharetiyle usta davulculara taş çıkartan küçük Yağız, sevecenliği ile görenleri şaşırtıyor.

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