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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu merkez doğadaki yardıma muhtaç hayvanlara kucak açıyor

İHA

Bu merkez doğadaki yardıma muhtaç hayvanlara kucak açıyor

Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, doğadaki yardıma muhtaç hayvanlara kucak açıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin yaban hayatta çaresiz kalan hayvanlar için sıcak bir yuva olduğunu söyledi. 2018 yılından beri birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan merkezde tıbbi olarak da her türlü imkanların sunulduğunu anlatan Başyiğit, “Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezleri Projeleri kapsamında Bölge Müdürlüğümüzde 2016 yılında Sinop Sarıkum Rehabilitasyon Merkezi Projesi’ni gerçekleştirdik ve 2018 yılı itibarıyla da tesisi faaliyete geçirdik. Burada tüm yaban hayvanları ile ilgili barınaklar, idare, ziyaretçi merkezi ve klinik binası olmak üzere toplamda 8 bina ve bölümden oluşan bir merkez. Buraya başlangıçta bağlı bulunan il müdürlüklerimize bağlı 5 tane ilimiz var. Bizim bölge müdürüne bağlı Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak illeri var. Yaralı, hasta, öksüz, tüm yaban hayvanlarının burada tedavilerini yapıyoruz. Tabii, ihtiyaç duyulması halinde diğer Türkiye'nin her ilinden buraya hasta, bakıma muhtaç yaban hayvanları getiriliyor. Burada iki veteriner hekimimiz var. Buraya ne tür hayvanlar geliyor? Özellikle mayıs ve haziran aylarında karaca ve geyiklerin doğum yaptığı üreme yaptığı aylardır. Merkezimize daha çok bu aylarda yavru getiriliyor. Ben buradan bu vesileyle tek tek uyarmak istiyorum. Özellikle köylü vatandaşlarımıza arazide gördükleri yalnız kalan annelerin olmadığı karaca ya da geyik yavrularını alıp buraya getiriyorlar. Bu yanlış bir hareket. Bunların yaşamaya imkanları doğal olmayan ortamların dışında çok pek mümkün olmuyor. Bu vesileyle lütfen yavrular yerinde kalsın diyoruz. Onlar annelerinin kontrolünde hayatlarını sürdürsünler diyoruz. Yani onları oradan ayırmak suretiyle hayati risklerini artırmış olunuyor. Olabildiğince bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum” diye konuştu.
Başyiğit şöyle devam etti:
“Halkımıza duyuruyorum, yaralı, hasta her türlü böyle bakıma muhtaç yaban hayvanlarını bize haber vermek suretiyle, biz ekiplerimizle hayvanları buraya alabiliyoruz. Burada her türlü bakım ve tedavilerini yaparak, rehabilitasyonu sağlayarak doğaya kazandırmaya çalışıyoruz. Bu merkezimiz diğer rehabilitasyon merkezlerinden biraz farklı, tamamen doğal ormanın içerisinde kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. O yüzden burada hayvanların daha sağlıklı ortamlarda tedavi edilmeleri daha mümkün olabiliyor.”
Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimlerinden Ali Çalışkan ise, “Burada doğada yaralı, öksüz veya bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Doğada yaban hayvanlar işte trafik kazaları, göç yorgunluğu, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, ateşli silahla yaralanmalar gibi sebeplerle merkezimize getiriliyor. Burada tedavilerini yapıp tekrar doğaya salıyoruz. En fazla vakalar kanat kırıkları. Özellikle ateşli silah yaralanmalarına bağlı kanat kırıkları çok sık geliyor. Bunların tedavisinde uzun soluklu bir tedaviye ihtiyaçları var. Tedavilerinden sonra tekrar doğaya bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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