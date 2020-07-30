Türkeli’de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkeli ilçesinde bayram yoğunluğu yaşandı.

31 Temmuz3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla Türkelili gurbetçiler ilçeye akın etti. 30 Temmuz’dan bu yana ilçeye ulaşım sağlanan karayolunda araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Gün boyu özellikle İstanbul’dan çok sayıda otobüs ilçeye giriş yaptı.

İlçede haftalık her perşembe günleri kurulan pazar yerinde de yoğunluk hakim oldu. İlçenin 15 Temmuz Kent Meydanı, Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde de bankalar önünde uzun kuyruklar vardı, esnaflarda da işlerinde yoğunluk yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.