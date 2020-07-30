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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ne 3,3 milyon euroluk restorasyon

İHA

Sinop'ta 18871999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 3 milyon 327 bin euroluk restorasyon gerçekleştirilecek. Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ne 3,3 milyon euroluk restorasyon

Sinop'ta 18871999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 3 milyon 327 bin euroluk restorasyon gerçekleştirilecek. Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.
Bölgenin en önemli turizm noktalarından biri olarak gösterilen tarihi mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışması başlatıldı. 3 milyon 327 bin euroluk proje, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden adaylık sürecinde aldığı il restorasyon hibesi olma özelliğini taşıyor. Yüklenici firma çalışmalara başlarken, çalışmalar süresinde cezaevinin bazı bölümleri ziyarete kapatılacak. Aslına uygun olarak restore edilecek olan tarihi yapı, 2 yıl sürecek olan çalışmanın ardından ziyaretçilerine farklı bir görünümle hizmet verecek. Proje kapsamında tarihi mekan içinde yeni sosyal alanlar ve farklı eserlerin sergileneceği deniz müzesi oluşturulacak. Girişler ücretsiz olacak, sadece ücret içerideki müzelere girenlerden alınacak. Bütün turizm ve kültür ürünlerinin satışta olacağı tarihi mekan içerisinde atölyeler yer alacak. Kültür havzasına dönüşecek tarihi mekan içerisinde sanatsal faaliyetler yapılacak yerler de olacak.

"İki denizi bu kapıyla birleştirmek istiyoruz"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, “Sinop halkının da uzun yıldan beri takip ettiği, beklediği bir proje bu. Bu projeyle ne yapmak istiyoruz? Bir kere cezaevinin iki kapısı vardır. İçeriye girersiniz hürriyetiniz girer, dışarıya çıkarsınız hürriyetiniz gelir. Bu iki kapıyı açmak istiyoruz. Halka açmak istiyoruz. Ücretiz halka açmak istiyoruz. Bir özgürlük yolu olarak bu kapıyı halka açmak istiyoruz. İki denizi bu kapıyla birleştirmek istiyoruz. Yani Sinop’un sağ eksenindeki denizle hem sol eksenindeki denizi bir özgürlük yoluyla birleştirmek istiyoruz. İki duvar arasında kalan mekanda birçok köpük binalarla alışveriş merkezileri, Sinop’un otantik eserlerinin sergilendiği alışveriş yerleri, işte yeme içme yerleri olan bunları düşünüyoruz. Geri kalan kısımda ise Sabahattin Ali bölümü dediğimiz birinci bölümü aynen koruyarak müze olarak yaşatmak istiyoruz. Herhangi bir fonksiyon değişikliğine gitmeyeceğiz. Alttaki zindanlar dark turizmine yönelik olarak aynen özelliğini koruyarak devam edecekler. Bu eser sadece bizim değil, bütün dünyanın kültür mirasıdır. 5 bin yıllık bir iç kalenin bugün restorasyonuyla dünya mirasına katılması, aynı zamanda UNESCO Aday Listesi'ne kalelerimizi ve cezaevini aldırdık. Aday listesinden sonra inşallah proje bittikten sonra da UNESCO Dünya Mirası Listesi de bu şekilde girmiş olacağız. Şehrimiz de bir UNESCO kenti olmuş olacak. Avrupa Birliği restorasyona kredi vermiyordu, yani hibe vermiyordu. İlk defa Avrupa Birliği'nin restorasyona hibe verdiği bir projedir bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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