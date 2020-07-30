Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 38 kök kenevir ve 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sinop merkeze bağlı Yalı köyünde bir şahsın ev ve etkenlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi ve 350 gr kuban esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alınarak adli soruşturmaya başlatıldı.

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