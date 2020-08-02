Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un TürkeliAyancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli'den Ayancık'a seyir halindeki otomobil, Büyükdüz mevkiinde karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.