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Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın

DHA

Sinop'ta 2 ilçedeki ormanlık alanlarda yangın


Deniz ÖZENEmin ADIGÜZEL/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta önce Boyabat ilçesindeki ormanlık alanda ardından da Durağan ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangınları söndürmek için iki noktada orman işçileri ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 
Boyabat ilçesi Koçak köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Buradaki yangından kısa süre sonra Durağan ilçesindeki ormanlık alanda da alevlerin yükseldiği görüldü. İki yangında da yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iki bölgeye ilçelerin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangınlara karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Emin ADIGÜZEL
2020-08-03 17:34:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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