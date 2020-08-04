Sinop’taki orman yangınına havadan müdahale ediliyor

Sinop’taki orman yangınına, yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale ediliyor.

Sinop’un Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen akşam saatlerinde yeniden alevlenen orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve belediye itfaiye ekiplerinin gece boyunca yoğun çalışmalarına rağmen devam ediyor.

Gece boyunca karadan yapılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde orman yangınına yangın söndürme uçakları ile de havadan müdahale edilmeye başlandı. Durağan ilçesinin Orta köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Durağan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalışmaları devam ediyor.

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