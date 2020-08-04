Sinop'ta 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Sinop'ta denize giren 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop’un Durağan ilçesinden gelen ve Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma vakalarının artması üzerine, deniz polisi bölgede denize girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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