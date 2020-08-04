Sinop´ta boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, kurtarıldı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, girdikleri denizde akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi, deniz polisi, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde, Akliman bölgesi sahil kısmında denize giren 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. 6 kişinin suda çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Boğulmak üzere olan 6 kişi, deniz polisi, cankurtaranlar ve vatandaşların da el ele tutuşup oluşturdukları zincirle kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılanlardan 1´inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, deniz polisi ekipleri, bölgedeki vatandaşları, rüzgarın etkisini artırdığı denize girmemeleri konusunda uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Deniz ÖZEN
2020-08-04 17:55:26
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