Ayancık'ta tek katlı ahşap ev kül oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde tek katlı bir ahşap ev, çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre yangın, ilçenin Karapınar köyü Merkez Mahallesi'ndeki tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Ahmet ile Kamil Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede evi saran yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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