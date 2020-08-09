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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop´ta sosyal tesis, çalışanda koronavirüs tespit edilince izolasyona alındı

DHA

Sinop´ta sosyal tesis, çalışanda koronavirüs tespit edilince izolasyona alındı


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) SİNOP´ta, İl Özel İdaresi bünyesinde sahilde hizmet verilen Karakum Sosyal Tesisi, çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine izolasyona alındı. 2 gün kapalı kalacak tesiste, ilaçlama çalışması da yapıldı.
Kentin sahil kesimindeki İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri, bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 2 gün süreyle izolasyona alındı. Kurum tarafından gece saatlerinde tesiste ilaçlama çalışması başlatıldı. Diğer personele de koronavirüs testi yapılırken, filyasyon çalışmasına başlandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce izolasyona alınan tesisle ilgili yapılan açıklama şöyle:
"08.08.2020 tarihinde Karakum Sosyal Tesisleri'mizde bir çalışanımız mide bağırsak sisteminde yaşadığı rahatsızlıklar sebebiyle hastaneye müracaat etmiş ve yapılan tetkikler neticesinde personelimizde Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşılmıştır. Mevcut duruma istinaden mesai arkadaşımız tedavi altına alınmış ve Tesis yönetimince Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak temaslı diğer personellerimiz de tespit edilerek izolasyona alınmıştır. Tesisimizde ise hassasiyetle takip edilmekte olan sağlık tedbirleri arttırılmış ve hizmete sunulan tüm alanlar ivedilikle dezenfekte edilmiştir. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir. Bu kapsamda tesisimizde genel dezenfekte işlemleri için 2 gün süreyle 09-10.08.2020 tarihlerinde (Pazar-Pazartesi) plaj hizmeti verilmeyecektir. Akabinde Sağlık Bakanlığı'mızın Covid-19 rehberinde yer alan tedbirler çerçevesinde hizmet sunumuna devam edilecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sinop
2020-08-09 14:02:09

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