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Gerze'de su çilesi: "Herkes gider aya, biz gideriz su için çaya"

İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde Avlağısökü Kooperatif Evleri sakinleri taşıma suyla evlerinin su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Gerze'de su çilesi: "Herkes gider aya, biz gideriz su için çaya"

Sinop'un Gerze ilçesinde Avlağısökü Kooperatif Evleri sakinleri taşıma suyla evlerinin su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.
Gerze ilçesi Abdaloğlu köyü sınırı içinde, Gerze Devlet Hastanesinin hemen üst tarafında yaptırdıkları evlerinde senelerdir musluklarından akacak bir damla suyun hasretiyle yaşayan vatandaşlar ‘artık sesimizi duyun’ diyerek tepki gösterdi.
72 hane bulunan kooperatif evlerindeki suların tankerlerle, belediye itfaiye araçları ve bir artezyen kuyu ile karşılandığını belirten mahalle sakinleri, "Kuyudaki suyumuz şuan bitti. Yaz ayında su tedarik etmek için tankerlerle su getirtmeye çalışıyoruz, olmadı belediye ye gidip belediyeden itfaiye ile su göndermesini istiyoruz” dediler.
Mahalle sakinleri Avlağısökü Kooperatifinin ilçe sınırlarına dahil olması için girişimlerde bulunduklarını fakat bir türlü bunun hayata geçirilmediğini ileri sürerek yetkililerden bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.
Konuyla alakalı olarak Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, bu kooperatifin ilçe sınırları içinde olmadığını, normalde buranın su ihtiyacının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması gerektiğini, fakat Gerze Belediyesi olarak buraya sık sık itfaiye ile su takviyesi yapıldığını kaydetti.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş 350 kotta olan Erfelek Barajı'ndan temin edilecek su irsale hattı ile ilgili olarak iki sorunun meydana geldiğini, bunlardan birinin kamulaştırma ile ilgili hukuki sıkıntının yaşandığını, diğer sorunun ise müteahhidin işi finansal sorunlardan dolayı yarım bıraktığını, fakat şuan gerek kamulaştırma konusunda, gerekse de yeniden ihale konusunda herhangi hukuki bir sıkıntının olmadığını, muhtemelen ihalenin bu ay içinde gerçekleşeceğini belirterek, toplamda 27 km uzunluğunda olan ve bunun 13 kilometre su irsale hattının yapıldığını geriye kalan 14 kilometrenin de en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Maviş, hattın yapılmasıyla birlikte hattın geçtiği köylerde de su istasyonlarının oluşturularak su ihtiyacı olan köylere su verileceğini belirtti.

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