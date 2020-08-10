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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid-19 tesis kapattırdı

İHA

Kovid-19 tesis kapattırdı

Sinop'ta İl Özel İdaresine ait halk arasında Karakum Plajı olarak bilinen Karakum Tesisleri, bir personelde korona virüs (Kovid19) testinin pozitif çıkması üzerine 2 gün süreyle hizmete kapatıldı.
İl Özel İdaresi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Kuruma ait Karakum Tesisleri'nde çalışan Yavuz Şen (35) adlı personelin yaşadığı rahatsızlık üzerine yapılan Kovid19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Çalışanın tedavi sürecinin başladığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu çalışan ile temasları bulunan diğer çalışanlarımız ivedilikle tespit edilmiş ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Tesisimizde sağlık tedbirleri artırılmış, hizmet sunulan tüm alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tesisimiz iki gün süreyle plaj hizmetlerine ara vermiştir" denildi.
İl Özel İdaresinin yaptığı açıklama sonrası yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde kontrol altına alınan ve tedavisi gerçekleştirilen Yavuz Şen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "İşim gereği yoğun ve kalabalık bir ortamdaki çalışma temposunda her ne kadar kurallara dikkat edip, kendimizi elimizden geldiği kadar korusakta korktuğum şey başıma geldi ve korona testim pozitif çıktı. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağım neler atlatmadık ki dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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