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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaömeroğlu’ndan Gerze Çıkarması

İHA

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'ye gelerek Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu’ndan Gerze Çıkarması

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze’ye gelerek Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Gerze Kaymakamlığına yaptığı ziyarette Vali Erol Karaömeroğlu, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakçı, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş ve kurum amirleri kaymakamlık önünde karşıladılar. Yapılan karşılamanın ardından Kaymakamlık makamına geçilerek kısa bir görüşme gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan görüşme sonrasında Erol Karaömeroğlu’na Gerze’nin meşhur Nuri Dede simidi ikram edildi. Vali Karaömeroğlu, yaptığı iadei ziyaretler kapsamında kaymakamlık ziyareti sonrasında Gerze Belediyesini ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Kaymakamlık makamını ziyaret eden Sinop Valisi, programının devamında ise Gerze Belediyesi Hizmet Binası’na ziyaret gerçekleştirdi. Burada Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve belediye görevlileri tarafından karşılanan Vali Karaömeroğlu, Belediyeye ait Yaşlılar Evi hakkında açıklamalarda bulundu. Toplamda 25 Oda, 50 yatak kapasiteli ve içerisinde Sosyal Dinlenme Alanlarını barındıran Yaşlılar Evi’nin devri hususunda açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu; “Gerze Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan ve tespit edilen eksiklikleri giderilen bina Türkiye’de eşine az rastlanır bir yapı olarak karşımızda duruyor. Gerze Huzurevi olarak isim değişikliği yapacağımız yapıyı, imzalayacağımız protokolle birlikte mülkiyeti Belediyede kalmak şartıyla 20 yıllığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne kullanım ve işletme hakkı devredilecek. Sağlıklı yaşlılara ve Gerzeli yaşlı vatandaşlarımızın öncelikli olarak barınacağı Gerze Huzurevi’nin hayırlı ve uğurlu olmasını nasip ediyorum.” dedi. Yaşlılar Evi için hazırlanan dosya, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun açıklamalarının akabinde Vali, Belediye Başkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sinop İl Müdürü Melih Keleş tarafından protokol imzaları atılarak bakanlığa sunulmak üzere hazırlandı. Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından çalışmaları tamamlanmak üzere olan Tarihi Köşk Caddesi’ni gezen Vali Karaömeroğlu, burada çalışan belediye görevlileri ve mahalle sakinleriyle sohbet etmesinin ardından Gerze Belediyesi Ahşap Oyuncak Mağazasını ziyaret etti. Gerze İlçesini merakla gezen Sinop Valisi daha sonra ise Tarihi Yakup Ağa Konağı’nı ziyaret ederek binanın tarihi ve akıbeti hakkında bilgi edinmesinin ardından, Gerze esnaflarını ziyaret ederek Yaşlılar Evi Binası’nı ve Geruze Otel’i ziyaret etti. Gerze programının son bölümünde ise inşaatı tamamlanan Gerze Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı binasını ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, Gerze’de sürdürülen çalışmaları takdir ettiğini belirterek gelişmeye çok elverişli bir ilçe olduğunu niteledi ve ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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