Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı

Sinop'ta zorunluluk taşımayan festival ve benzeri eğlence faaliyetlerinin yapılmasına, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yasak getirildi.
Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, alınan kararların vatandaşları salgından korumaya yönelik adımlar olduğu belirtilerek, “Bu kapsamda ilimiz genelinde zorunluluk taşımayan her türlü eğlence içerikli festival ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecektir. Kurulun aldığı karara uyulmaması halinde kişi ve kuruluşlara her defasında ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.