Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş

İHA

Sinop'ta bir bankanın ATM'sinde unutulan kartı ve parayı bulan duyarlı vatandaş, parayı ve kartı polis memurları eşliğinde sahibine teslim etti.

Unutkanlığın böylesi: İnsanlık ölmemiş

Sinop’ta bir bankanın ATM’sinde unutulan kartı ve parayı bulan duyarlı vatandaş, parayı ve kartı polis memurları eşliğinde sahibine teslim etti.
Sinop’ta “unutkanlığın böylesi” denilebilecek bir olay yaşandı. Bir bankanın ATM’sinde bin TL’nin üzerinde para ve kart unutuldu. Özel bir bankanın ATM’sinde unutulan ve çekim işlemi yapılmış olan para ile kartı bulan Müzeyyen Korkmaz, örnek bir davranışa imza attı. Çekimi gerçekleştirilmiş bir deste para ile kartı bulan Müzeyyen Korkmaz, polisi arayarak durumu bildirdi.
Yaptığı davranışla “insanlık ölmemiş” dedirten Müzeyyen Korkmaz, polisi arayarak parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek kartın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bankaya yakın bir konumda olan kartın sahibi Cenk Giray Aydın, banka önüne gelerek polis memurları ile bir arada olan Müzeyyen Korkmaz’ın elinden parayı teslim aldı. Cenk Giray Aydın parayı sayarak duyarlı davranan vatandaşa teşekkürlerini iletti.
Müzeyyen Korkmaz yaptığı açıklamada, "Hesap işlerimi yapmak üzere ATM’ye yöneldiğimde içinde bir kart olduğunu ve para bölmesinde yüklü bir miktarda para olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kartını ve parasını unutan vatandaşın kartını ve parasını güvenle teslim alarak hemen polisi aradım. Polis memurları olay yerine gelerek kişiye ulaşmamı sağladı. Polisin kişiye ulaşmasından sonra vatandaş ATM önüne geldi. Parayı güvenle teslim ettim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta ardışık yangınlar
YEREL HABERLER Sinop’ta ardışık yangınlar
Sinop’ta 566 kişiye istihdam sağlanacak
YEREL HABERLER Sinop’ta 566 kişiye istihdam sağlanacak
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Yaşlı adam, ‘biz polisiz’ yalanıyla 50 bin lira ...
Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı
YEREL HABERLER Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri ...
Plaj için tehlike oluşturan kayalar kaldırıldı
YEREL HABERLER Plaj için tehlike oluşturan kayalar kaldırıldı
Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Türkeli’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X