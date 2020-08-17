Yeni AK Parti Gerze İlçe Başkanı belli oldu

AK Parti Gerze İlçe Başkanlığı görevine Cumhur Kurt, atandı.
AK Parti Gerze İlçe Başkanlığı için Ankara’ya giden dört isimden biri olan Cumhur Kurt, teşkilatın yeni başkanı oldu. Gerze AK Parti İlçe Başkanlığı görevi için Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Genel Merkezi bu görevi eski AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cumhur Kurt’a tevdi etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.