Sinop’ta balatlar yapı topluluğu kazı çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta balatlar yapı topluluğu kazı çalışmaları

İHA

Sinop'ta, 2010 yılında başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında çeşitli dönemlere ait kalıntılar bulundu. Bu yılki çalışmalarda uluslararası değeri olan bir obje de ortaya çıkarıldı.

Sinop’ta balatlar yapı topluluğu kazı çalışmaları

Sinop'ta, 2010 yılında başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında çeşitli dönemlere ait kalıntılar bulundu. Bu yılki çalışmalarda uluslararası değeri olan bir obje de ortaya çıkarıldı.
Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntılarının yanı sıra hamam ile mozaiklere ulaşıldı. Helenistik döneminde yerleşim yeri, Romalılar döneminde hamam ve eğlence merkezi, Osmanlılar döneminde ise manastır olarak kullandığına dair bilgilere ulaşılan yapının, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu sene devam eden çalışmalarda çoklu gömülü mezarlara ve üzerinde hayvan figürü olan önemli bir esere ulaşıldı. Kemik obje incelemeye alındı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burası bir Roma dönemi hamam yapısı. 2. yüzyılda. 2 ya da 3. yüzyılda inşa edilmiş. 4. yüzyıldan sonra kiliseye çevrilmiş. Bu kilise işlevini 1920’lere kadar sürdürmüş. Mübadeleye kadar sürdürmüş bir yapı kompleksi burası. Bu yıl bu hamam yapısını lakonikum denilen terleme, dinlenme birimini kazıyoruz. Bu bölüm kaldaryumun doğu kesiminde yer alıyor. Kiliseye çevrildiğinde yapı bu kısım önündeki duvarda kaldırılarak apsis olarak kullanılmış. Çok hep merak ettiğimiz bir alandı bu. Hani önceki işlevi kilise dönemi apsis olduğunu tahmin ediyordum ama önceki işlevini bilmiyordum. Onu bulduk. Çok keyifli çalışmaya devam ediyoruz bu bölümde. Duvarları mermer taklidi resimlerle süslü. Öğrencilerim göreceksiniz onları temizliyorlar. Onun dışında peristirli bir avlusu var yapının, hamam yapısının. Sonra avlu yine avlu olarak kullanılmış kilise döneminde de. Avlu ve mezarlık olarak kullanılmış. O bölümlerde çalışma sürüyor. Birde 2016 yılından sonra kamulaştırılan parseller var. Yapı kompleksinin doğusunda. Orda çalışmalara başladık. Bu dediğim gibi Genç Helenistik Ünlü Pontus kralı Mitridat dönemine tarihlenen muhtemelen bu yapı kalıntısının altında öyle yapılar birimler var imiş. Ancak onla kalkmış yerine Roma Dönemi hamamı yapılmış. Büyük bit imparatorluk hamamı aslında burası. Sinop’a göre boyutları çok büyük. Devasa bir yapı Sinop’u düşürürsek. Bugünkü durumunu düşünürsek Roma döneminde daha büyük bir kent olduğu anlaşılıyor. O hamamın hamam dönemini, sonrasında kilise dönemini. 4 ile 6 yüzyıl içerisinde bu yapının bu bölümü kilise olarak kullanılıyor. Onu kazıyoruz. Yani şuanda Roma ve Erkan Bizans dönemi yapısının parçalarını kazıyorum. Dışarıda arkadaşlarım göreceksiniz yan mekanlarda da Genç Osmanlı dönemi mezarlığını kazıyoruz. Bu yıl güzel bir eser en çok bu apsis bölümü. Denilen yer. Benim için bu yıl en favori buluntusu. Bir de kemik bir obje bulduk. Orta Bizans dediğimiz 10 11. Yüzyıla ait bir kutu parçası bulduk. Çok değerli eser. Bence uluslararası bir eser bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Sinop Belediyesi cepte
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi cepte
Tescilli Sinop nokulu turistlerin gözdesi haline geldi
YEREL HABERLER Tescilli Sinop nokulu turistlerin gözdesi haline ...
Tarihi güzellikler usta ellerde sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Tarihi güzellikler usta ellerde sanat eserine ...
Sinop’ta bir kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Sinop’ta bir kişi ölü bulundu
Koronaya yakalanan baba yeni doğan bebeğini 4 gün sonra görebildi
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan baba yeni doğan bebeğini 4 gün ...
Sinop’ta korona denetimleri
YEREL HABERLER Sinop’ta korona denetimleri
Balatlar Yapı Topluluğu kazısında tarih fışkırıyor
YEREL HABERLER Balatlar Yapı Topluluğu kazısında tarih fışkırıyor
Belediye cepte Sinop Belediyesinden mobil kolaylık
YEREL HABERLER Belediye cepte Sinop Belediyesinden mobil kolaylık
44 yıllık ayakkabı ustası: “Her ayakkabıyı yaparım”
YEREL HABERLER 44 yıllık ayakkabı ustası: “Her ayakkabıyı yaparım”
Sinop’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sinop’ta bir köy karantinaya alındı
"Vira Bismillah" demek için gün sayıyorlar
YEREL HABERLER "Vira Bismillah" demek için gün sayıyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X