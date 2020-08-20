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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli Sinop nokulu turistlerin gözdesi haline geldi

İHA

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' yoğun ilgi görüyor.

Tescilli Sinop nokulu turistlerin gözdesi haline geldi

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' yoğun ilgi görüyor.
Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen nokul 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 35 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da son günlerde rağbetin arttığı nokulun siparişlerine yetişemiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sebahat Aktaş(34), “Nokul eskiden daha çok Osmanlılar zamanında misafirler geldiğinde önlerine sunulan bir yemekmiş. Daha sonra bu gelişe gelişe büyüklerden Babaannelerden anneannelerden annelere annelerden çocuklara evlatlara gerek büyüyen nesilden nesile aktarılan güzel bir yemek. Sinop’ta fırınlarda esnaf olarak her yerde satılan bir yemek. Şu anda satışlarımız güzel tabi pandemiden önce ve bayramda da satışlarımız güzeldi. Şu sıralar da iyi çok şükür fakat turist yoğunluğu azaldığı için bu durum kendini fark ettiriyor ama satışlarımız yine de iyi. Nasıl yapıyorsunuz neler içeriyor derseniz eğer yumurta, un, yoğurt, şeker, tuz, maya bunları karıştırıyoruz, yoğuruyoruz, mezeliyoruz ve mezelerini bırakıyoruz dinlendiriyoruz. 10 dakika sonra açıyoruz. Şeker, üzüm, ceviz karıştırıyoruz. Eskiden daha çok cevizli talebi olurdu şu anda üzümlü cevizli karıştırarak tatlı olduğu bunlara da talep oluyor. Malzemelerin hepsini harmanlıyoruz. Karışım gerçekleştikten sonra hamuru büyük bir şekilde açıyoruz ve özenle hazırlanmış malzemeleri içine dolduruyoruz yağını güzelce sürerek. üzümlü cevizli, peynirli ,ıspanaklı, patatesli nokul çeşitlerimizle hizmet veriyoruz. Doğu bölgesinden gelenler için özel olarak haşhaş nokulda yapıyoruz. Herkese bu lezzeti kesinlikle tatmalarını öneririm” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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