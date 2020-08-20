Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

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Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yarın yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

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