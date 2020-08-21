Sinop’ta anız yangını

Sinop'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Sinop'un Adabaşı mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
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