Balıkçılar tarafından kurtarıldılar

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Sinop'ta denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3’ü çocuk 4 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop’un Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar tarafından tekne ile karaya çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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