Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

İHA

"Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması" ile ulusal medyada görev yapan gazeteciler, Boyabat'a geldi.

Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

“Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması” ile ulusal medyada görev yapan gazeteciler, Boyabat'a geldi.
Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile birçok ulusal ve medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, AK Parti Sinop Milletvekili Dr.Nazım Maviş ile birlikte Boyabat’a gelerek tarihi mekanları ziyaret etti. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın Beyazıt Camii önünde karşıladığı misafirler ve aileleri; Tarihi Çarşıyı, Tarihi Camileri ve Kasaplar Çarşısını gezdi. Boyabat'a özgü atom, sırık kebabı ve tescilli pirinç pilavını tadan misafirler özellikleri ile ilgili de bilgiler aldı.
Gazeteciler ve aileleri Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesini de ziyaret ettiler. Müze sorumlusu Halkbilimci Elçin Yayla ve Mesut Yayla, ziyaretçilerin sorularını yanıtlarken müzede sergilenen eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundular.
Gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Öncelikle gönlümüze, kalbimize, şehrimize hoş geldiler sefalar getirdiler. Kıymetli gazetecilerimizi ve ailelerini misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü yazarlarımız bu milletin hisleri, duyguları aslında sözleridir. O toplumda yaşayan kültürün, sokağın caddenin sesidir. Bu nedenle başta Milletvekilimiz Sayın Dr. Nazım Maviş olmak üzere gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kimsesiz şoförün anlam dolu mezarı
YEREL HABERLER Kimsesiz şoförün anlam dolu mezarı
Balıkçılar tarafından kurtarıldılar
YEREL HABERLER Balıkçılar tarafından kurtarıldılar
Yelken kulübü hazırlıklarına tam gaz devam ediyor
YEREL HABERLER Yelken kulübü hazırlıklarına tam gaz devam ediyor
129 yıllık aile mesleklerini yaşatmaya devam ediyorlar
YEREL HABERLER 129 yıllık aile mesleklerini yaşatmaya devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X