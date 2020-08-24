“Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması” ile ulusal medyada görev yapan gazeteciler, Boyabat'a geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği işbirliği ile birçok ulusal ve medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, AK Parti Sinop Milletvekili Dr.Nazım Maviş ile birlikte Boyabat’a gelerek tarihi mekanları ziyaret etti. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın Beyazıt Camii önünde karşıladığı misafirler ve aileleri; Tarihi Çarşıyı, Tarihi Camileri ve Kasaplar Çarşısını gezdi. Boyabat'a özgü atom, sırık kebabı ve tescilli pirinç pilavını tadan misafirler özellikleri ile ilgili de bilgiler aldı.

Gazeteciler ve aileleri Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesini de ziyaret ettiler. Müze sorumlusu Halkbilimci Elçin Yayla ve Mesut Yayla, ziyaretçilerin sorularını yanıtlarken müzede sergilenen eserler hakkında da bilgilendirmelerde bulundular.

Gazetecilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Öncelikle gönlümüze, kalbimize, şehrimize hoş geldiler sefalar getirdiler. Kıymetli gazetecilerimizi ve ailelerini misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü yazarlarımız bu milletin hisleri, duyguları aslında sözleridir. O toplumda yaşayan kültürün, sokağın caddenin sesidir. Bu nedenle başta Milletvekilimiz Sayın Dr. Nazım Maviş olmak üzere gelen tüm misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür diyorum” dedi.

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