Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Erfelek karayolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye olunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ünlü (38) idaresindeki 57 EA 778 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Aziz Ünlü ile Gülcan Ünlü (35), Furkan Demir (14) ve Yusuf Sinan Ünlü (14) yaralandı.

Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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