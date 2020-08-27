Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i filosuna ekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i filosuna ekledi

İHA

Honda'nın iMMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CRV Hybrid modeli, Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin ardından Sinop Türkeli Belediyesi'nin de itfaiye öncü araçları filosuna eklendi.

Sinop Türkeli Belediyesi Honda CR-V Hybrid’i filosuna ekledi

Honda’nın iMMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı CRV Hybrid modeli, Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin ardından Sinop Türkeli Belediyesi’nin de itfaiye öncü araçları filosuna eklendi.

En güvenli SUV’u modellerinden biri olan Honda CRV modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan iMMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından bu kez Sinop Türkeli Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi. Verilen bilgiye göre, marka tarafından daha önce de Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi’nin itfaiye öncü araç filosuna eklenen CRV Hybrid modeli, bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olmasının yanı sıra elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan iMMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Böylece Honda CRV Hybrid, yakıt tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor. Çatalzeytin İtfaiyesi’nin ardından Türkeli İtfaiyesi’nin de tercihi olan Honda CRV Hybrid modeli ile çevre sorumluluğu taşıyan itfaiye sayısı artıyor.

Honda CRV Hybrid, anlık enerji tüketimini takip ediyor
Verilen bilgiye göre, markanın CRV Hybrid modellerinde Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan iMMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Ayrıca, model özgün bir dijital gösterge ekranına da sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityumiyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli'de kan bağışı kampanyası başladı
YEREL HABERLER Türkeli'de kan bağışı kampanyası başladı
Sinoplular Kovid-19 için şifayı bu çorbada buldu
YEREL HABERLER Sinoplular Kovid-19 için şifayı bu çorbada buldu
Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı
YEREL HABERLER Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı
Sinop’ta ot yangını
YEREL HABERLER Sinop’ta ot yangını
Türk bayrağına “can” geldi
YEREL HABERLER Türk bayrağına “can” geldi
"Anadolu’nun Alkatrazı" yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER "Anadolu’nun Alkatrazı" yeni yüzüyle ziyaretçilerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X