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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli İbrahim’den 132 gündür haber yok

İHA

Sinop'ta evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'dan (5) 132 gündür bir haber yok. Çocuklarını her yerde arayan minik İbrahim'in ailesinin feryadı dinmiyor.

Otizmli İbrahim’den 132 gündür haber yok

Sinop’ta evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’dan (5) 132 gündür bir haber yok. Çocuklarını her yerde arayan minik İbrahim’in ailesinin feryadı dinmiyor.
Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.
Aile bir ümit diyerek hala aramaya devam ediyor. Minik İbrahim’in ailesi çocuklarının bulunmasını istiyor. Aile aylardır yemeden içmeden kesilmiş durumda. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Ay’ın yengesi Şehri Ay(32), "Yaklaşık 5 aydır çocuğumuz kayıp. Ne olduğunu bilmiyoruz. Akıbetinden hiçbir haber yok. Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Lütfen bize bir yardımcı olun. Bir destek verin, artık annenin gözyaşı dinsin. Aile perişan. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Her yere gidiyoruz. Bir sonuç alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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