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Sinop’ta 'Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’nde sona gelindi

İHA

Sinop'ta 'Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi' çalışmalarında sona gelindi. Bu proje miniklere doğa ve tarım ile iç içe bir ortam sunacak.

Sinop’ta 'Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’nde sona gelindi

Sinop'ta 'Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’ çalışmalarında sona gelindi. Bu proje miniklere doğa ve tarım ile iç içe bir ortam sunacak.
Sinop İl Genel Meclisinin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sinop Özel İdaresi iş birliği içinde hazırlanan 'Çocuklar Tarım Öğreniyor Projesi’ kapsamında şu ana kadar beş okula 98 m2'lik seralar kuruldu. Abalı İlkokulOrtaokulu, Sinop Özel Eğitim Okulu, Ada Anaokulu, Osmaniye İlkokulu ve Lala İlkokulu olmak üzere kurulumu yapılan seraların toplam maliyeti 45 bin lira tutarında. Proje ile çocukların yaparak, yaşayarak öğrenecekleri seralarda tarımı sevmeleri, toprakla hemhal olmaları ve kendi çabalarıyla tarımsal üretim yapmaları amaçlanıyor.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yılmaz, “Çocuklar Tarım Öğreniyor Projemiz 5 okulumuza uygulandı. Bunlar ağırlıklı olarak köy okullarımızdı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. İki etaplıydı bizim çalışmamız. Bir etapta Özel Eğitim İş okulumuzda bir sera açmış olduk. Yine ilk etapta Abalı İlkOrtaokulumuzda bir sera açmış olduk. İkinci etapta bugün Ada Anaokulumuz, Osmaniye İlkokulumuz ve Lala İlkokulumuzda 3 tane seramızı yeniden açmış olduk. Gayemiz şu: Çocuklarımızın daha anaokulunda iken ya da ilkokuldayken toprakla buluşması, tarımla buluşması, toprağın hayatımızdaki yerini kavrayabilmesi, toprağın kıymetini bilmesi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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