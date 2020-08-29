Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta 80 kilo ağırlığındaki orkinos, 5 bin TL´ye satıldı.

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, suşi balığı olarak da bilinen orkinosun Ege Bölgesi´nden sipariş etti. Dev balığı tezgahında sergileyen Mete, balığın ilk günden satıldığını ifade etti. Mete, "Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık Ege Bölgesi´nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop´a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL´ydi ve toplam 5 bin TL´ye satıldı. Daha çok restoranlar ilgi gösterdi. Bu balık, Japonya´ya ve dünyanın her yerinde bulunan suşi restoranlarına gidiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-08-29 16:59:31



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