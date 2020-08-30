Türkeli'de tarla yangını kontrol altına alındı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan tarla yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuz köyünde bir tarlada yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü müdahale etti. Çıkan yangında 1, 5 dönümlük tarla zarar görürken, yangının ormana sıçraması önlendi.

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