Sinoplu balıkçılar `Vira Bismillah´ dedi

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOPLU balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte tekne ve gemilerle denize açıldı. Yeni sezona büyük umutla giren balıkçılar, vatandaşların bu yıl bol bol balık tüketebileceğini söyledi.

Sinop Limanı´nda son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasıyla akşam saatlerinde Mendirek´ten denize açıldı. Yeni sezonun bereketli geçeceğini belirten balıkçılar, "Bu sene balıktan umudumuz var, milletimiz bol bol balık yiyecek" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ramazan Ünlü, "İlk hedef palamut avı. Kayıklarımızın arkasında palamut mevcuttur. Şu anki görünene göre palamudun çok olması bütün balıkçıları umutlandırıyor. Şu an tüm ekip olarak hazır vaziyetteyiz. Halatlarımızı çözmüş durumdayız ve palamut avına `Vira Bismillah´ dedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-09-01 11:49:09



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