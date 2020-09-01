Sinop’ta Kovid-19 sürecinde yağ yakmanın yöntemlerini anlatıyor

Sinop’ta 22 yaşındaki bir sporcu çeşitli yöntemlerle insanlara kolay bir şekilde yağ yakmanın ve spor yapmanın yöntemlerini anlatıyor.

Her gün Sinop’un farklı yerlerinde çekimler gerçekleştirerek insanlara ulaşmaya ve spora teşvik etmeye çalışan Oğuzhan Kozanoğlu(22), sporun bir tutku olduğunu ve herkesin her gün yapması gerektiğini ifade ediyor. Kovid19 sürecinde de evlerde karantinada kalarak spor yapamayanların evlerinde hatta oturdukları yerde bile spor yaparak vücutlarında gelişim sağlayabileceğini ifade eden Kozanoğlu, “Sinop Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde okuyorum. Spor ve egzersiz ile uğraşıyorum. Sinop’ta yaşıyorum. Spor ve sağlıklı yaşamı sevdiğimden dolayı bunları insanlara iletmeyi düşünüyorum o yüzden sosyal medyada da bununla ilgili videolar çekiyorum. İnsanlara bu şekilde etkinlik ve projeler ile ulaşmaya çalışıyorum. Birçok insanla ben de etkileşime geçip birçok konuda onlarla beraber konuşup egzersiz programları yazıyoruz. Beslenme konusunda benimle iletişime geçiyorlar. Asıl branşım basketbol olmak üzere birçok branşta oynamış bulunmaktayım. Fitness ve egzersiz konusunda birçok araştırma yaptığımdan dolayı bu konuda videolar yapmayı tercih ettim. Pandemiden dolayı da evde veya bahçede ya da dışarıda nasıl egzersiz yapılır, nasıl spor salonları gitmeden dışarıda sağlıklı bir şekilde nasıl egzersiz yapılır bunu göstermeye çalışıyorum. Umarım bu yaptığımız çalışma birçok insana ulaşır ve bu insanlar da bana ulaşırlar onlara geri dönüş yaparak beraber çalışırız” dedi.

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