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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Boyabat Kırk Kızlar Cam Terası" hayata geçiriliyor Türkiye turizminde yeni uğrak yeri olacak

İHA

"Boyabat Kırk Kızlar Cam Terası" hayata geçiriliyor Türkiye turizminde yeni uğrak yeri olacak

Sinop Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Boyabat Kırk Kızlar Cam Terası” projesinin tamamlanmasının ardından Türkiye'deki turizm turları içine yeni bir ivme katarak “Kırk Kızlar turu” başlatacaklarını söyledi.
Boyabat ilçesinde Kırk Kızlar Kayası üzerine yapılacak olan “cam teras”ın ihalesi geçen günlerde gerçekleştirilmişti. Yakın zamanda yapımına başlanacak olan proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çakıcı, "Bu cam teras bittiğinde Türkiye'de Kırk Kızlar turu başlatacağız. İnşallah Türkiye'deki turlara yeni bir ivme katarak Kırk Kızlar turunu hayata geçireceğiz. Bütün Türkiye'deki adrenalin, macera ve doğa tutkunlarını, cam teras, kültür ve tarih seven yerli ve yabancı turistleri ilçemizde ağırlayacağız” diye konuştu.

6,5 milyon liraya mal olacak
Kırk Kızlar Cam Teras projesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Çakıcı, “Geçen haftalarda cam terasın ihalesini yaptık. Yüzde 75 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve dolayısıyla Kalkınma Bakanlığımızın da hibesi olarak, üstünü de belediye imkânları ile 6,5 milyon liraya mal olacak. Yaklaşık 4 milyon civarında Kalkınma Bakanlığı, 2,5 milyon civarında da Boyabat Belediyesi olarak karşılayacağız. İnşallah bir daha ki seneni sonu gibi Türkiye'nin en geniş cam terasını, yürüyerek, bisikletlere, araçla da çıkılabilen Kırk Kızlar Cam Terasımızı hem Boyabat turizmine hem de Türkiye turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Kırk Kızlar efsanesi
Açıklamalarında cam teras yapılacak kayalık alanla ilgili efsaneye de değinen Çakıcı şunları söyledi:
“Ben Kırk Kızlar efsanesini çok önemsiyorum. Efsaneye göre eski zamanlarda bizim kalemizde bir medeniyet yaşıyor. Bu kale, zalim bir toplum tarafından işgal ediliyor. İşgal eden toplum öyle bir vahşice işgal ediyor ki, oradaki insanları kaleyi insanları paramparça yapıyor, öldürmekle yetmiyor kesiyor biçiyor. Derken 40 tane kız kalıyor burada. 40 kız bu vahşeti görünce, 'bizi taş yap, bizi bu vahşilere teslim etme' diye dua ediyor. Efsane bu ya duaları kabul oluyor, kaya ikiye ayrılıyor, o kırk kızlar karşıya kaya olarak geçiyor. Bu tarafta da Boyabat Kalesi kalıyor. Şimdi biz bu efsaneyi Türkiye turizmine kazandıracağız.”

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