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Türkeli'de iki resmi kurum karantinaya alındı

İHA

Türkeli'de iki resmi kurum karantinaya alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki resmi kurumda çalışan personelde korona virüs tespit edilmesinin ardından ilgili kurumlar 14 gün karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan bir personelin çeşitli şikayetler üzerine gittiği hastanede korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine söz konusu okulda başlatılan dezenfekte çalışmasının ardından okul 14 gün süre ile karantinaya alındı.
2 Eylül Salı günü de Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu kurumda 3 Eylül itibarıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

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