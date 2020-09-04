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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi

DHA

45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta Avukat Faruk Baş (59), 45 yıldır biriktirdiği ve 100 ülkeye ait 15 bini aşkın kibrit kutusundan oluşan koleksiyonunu, ofisindeki özel vitrininde sergiliyor.
Kentte avukatlık yapan Faruk Baş´ın, 14 yaşında oyun oynamak için eline aldığı kibrit kutusu, tutkusu haline dönüştü. 45 yıldır kibrit kutusu biriktiren Baş, özel bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. 100'den fazla ülkeye ait 15 binden fazla kibrit kutusu bulunan Baş, koleksiyonuna da gözü gibi bakıyor. Üzerinde o ülkeye ait önemli kişiler, tarihi yapılar, manzara fotoğrafları ve topluma ulaştırılmak istenilen mesajların bulunduğu kibrit kutuları, dünya tarihinin son 100 yılına da ışık tutuyor. Koleksiyondaki en eski kibrit kutusu ise 1920'li yıllara ait oluşu dikkati çekiyor. Koleksiyonda bulunan kibrit kutularının sayısı artınca kolları sıvayan Baş, koleksiyonu için bürosuna özel bir vitrin dizayn ettirdi. Faruk Baş, özel ilgi gösterdiği koleksiyonunu, ofisinde oluşturduğu özel vitrininde sergiliyor. Son yıllarda farklı kibrit kutusu bulmakta zorlandığını anlatan Baş, yurt dışı seyahatlerinde ilk işinin kibrit almak olduğunu ifade etti. Kibritlerin bakımının son derece zor olduğunu ifade eden Baş, kibrit kutularının özellikle ışıktan ve güneşten son derece etkilendiğini belirtti.
'OSMANLI DÖNEMİNE AİT KİBRİT KUTULARIM BİLE VAR'
Kibrit kutusu biriktirmeye nasıl başladığını anlatan Baş, "1975 yılında elimde bulunan kibrit kutularının üzerindeki şekiller çok dikkatimi çekti. Ben de biriktirmeye başladım. 1975 yılından beri kibrit kutusu biriktiriyorum. Türkiye´de en fazla değişik tipte kibrit kutusu bulunan koleksiyoner benim diye düşünüyorum. Günümüzde reklam için olan kibrit kutuları da var. Bazı koleksiyonerler, restoran ve otellere ait tanıtım amaçlı yapılmış kibrit kutularını biriktiriyor. Ama ben dünyanın her yerinden ve her türden kibrit kutusu temin etmeye gayret ettiğim için şu an koleksiyonumda 15 binden fazla kibrit kutusu var. Osmanlı dönemine ait kibrit kutularım bile var. Ancak benim için en önemli olanı; Sinop´ta kurulan ve Türkiye´nin ilk kibrit fabrikasında üretilen kibrit kutusudur. Bu kibrit kutusu, 1928 yılında üretilmiştir ve orijinaldir. Türkiye´de ve dünyada bir başkasının elinde orijinal nitelikte böyle bir kibrit kutusu olmadığını biliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-09-04 11:27:48

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