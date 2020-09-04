İncir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Sinop’ta incir ağacından düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Ada Mahallesi Toy Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Nevzat Ozan isimli şahıs incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören mahalle sakinleri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı şahıs Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.