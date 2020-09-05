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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat’ın çehresini değiştiren proje

İHA

Boyabat’ın çehresini değiştiren proje

Sinop’un Boyabat ilçesinin çehresini değiştirecek olan “Kent Meydanı Projesi”nde kamu kurumlarının hizmet vereceği binanın inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Yaklaşık 10 bin m2'lik alan üzerine inşa edilen ve 400 araçlık kapalı otoparkı da bulunan Meydan Projesi’nin yüzde 95’i tamamlandı. İlçede sürdürülen yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye başkanı Şefik Çakıcı, “Yüzde doksan beş seviyesine gelen hükümet konağı, belediye gibi bütün kamu kurumlarını içinde barındıracak olan binamız inşallah yılbaşından sonra hizmet vermeye başlayacak” dedi.
Başkan Çakıcı şöyle devam etti:
“Meydan kültürü önemlidir. Bir şehrin medeni olabilmesi için meydanı olur meydanlar medeniyetin doğduğu ve o medeniyetin doğurduğu kültürlerinde esnaflık kültürünün ahilik kültürünün kardeşlik kültürünün doğduğu ve yaşadığı yerlerdir. Benim de Boyabat Belediye Başkanı olarak ilk hedefim en büyük hayalim bir meydan üretmekti. Bütün kamu kurumlarını bir araya toplayarak belediyemizin parseli içindeki yerleri yıkarak, inşallah böyle bölgenin en saygın şehrine en saygın meydanını üretmiş olduk. Müteahhit iflas etti. İnşallah yeni bir ihale ile yüzde doksan beş seviyesine gelen hükümet ve belediye binamızı bütün kamu kurumunda da içinde olduğu binamızı yılbaşından hizmet vermeye başlayacak. Altında 400 araçlık kapalı otopark var. Gerçekten gurur duyuyorum. Biz yaptık diye değil ben yaptım anlamında da değil neticede ben şehrin temsilcisiyim. Bütün hemşehrilerimizle beraber yaptık. Boyabat Belediyesinin bütçesi ile yapılmıştır. Özellikle bunu vurgulayarak söylüyorum İller Bankası'ndan kredi çekilmiştir. Şu an aylık 415 bin lira Boyabat Belediyesi İller Bankası'na kredi ödemektedir. 2023'ün 5. ayına kadar da Boyabat Belediyesi İller Bankası'na bu krediyi ödeyecektir.”
Boyabat’ın Türkiye’de kale mahalle ve çarşı bütünlüğünü sağlayan ender şehirlerden biri olduğunu dile getiren başkan Çakıcı, “Boyabat bir tarih şehridir, kültür şehridir tarihi kimliğinin en büyük özelliği en büyük göstergesi de çarşıdır. Çok düzenli bir çarşısı mahallesi vardır. Her zaman söylüyorum Türkiye de kale mahalle ve çarşı bütünlüğünü sağlayan ender şehirlerde bir tanesidir. O zaman tarihi çarşımız Boyabat'ın kalbi ise o tarihi çarşının kalbi de bizim Kasaplar Çarşımızdır. Kasaplar Çarşısı’ndan önce orası bizim hal yerimizdi. Bizim eski belediye binamız orasıdır. Şu an 50 yaşın 60 yaşın üstündeki bütün nikahları o binada kıyılmıştır. O açıdan herkesin bir geçmişi var herkesin bir hikayesi var. Orayı da belediyemiz imkânlarıyla restorasyonunu yaptık yaklaşık 2 milyon liraya mal oldu. Belki bugün yapsaydık 3 milyon liraya mal olacaktı. Yani biz kaynakları çok güzel kullanarak aslında şehrin değerlerini ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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