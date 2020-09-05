Başkan Ayhan'dan 'turizm' değerlendirmesi: "Bu sene turistler Sinop'a akın etti"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 2020 yaz dönemi Sinop turizmini değerlendirerek, "Bu sene geçen seneden çok daha fazla turist Sinop'a akın etti" dedi.

Başkan Ayhan, pandemi nedeniyle bu kadar yoğun bir ilgiyi beklemediğini belirterek, "Bu sefer beklenenden başka bir şey oldu. Ben böyle bir sezon beklemiyordum açıkçası bu sezon çok yoğun geçti. Yani şöyle söyleyeyim: Biz su tüketimimizden ve kişi başına topladığımız çöpten ne kadar insanın Sinop'a ziyaret ettiğini kestirebiliyoruz. Biz bu sene pandemi nedeniyle Sinop’ta böyle bir yoğun ilginin olacağını ön görmemiştik, tahmin etmemiştik. İnsanlar virüsten çekinir, endişelenir, korkar bu yaz ki tatilini ertelerler, bu yazı evlerinde geçirirler diye düşünmüştük. Ama vatandaşın eğilimi o yönde olmadı. Bu sene geçen seneden çok daha fazla vatandaş turist Sinop'a akın etti. Çok ciddi rakamlara ulaştı Sinop'un nüfusu. O yönde beklentimizin dışında bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Belki vatandaş şöyle tercih etti: Akdeniz'deki, Ege'deki otellerin birçoğu kapalıydı. Onların büyük ölçüde sezonları yabancı turiste bağlıydı. Onların birçokları otelleri açmadı, bir de vatandaş oralara belki Sinop kadar hijyenik, Sinop kadar steril, Sinop kadar izole olmadığını düşündükleri için ve çok ayak altı olduğunu düşündükleri için Akdeniz ve Ege'yi tercih etmediler" diye konuştu.

Başkan Ayhan açıklamasını, "Vatandaşlarımız Sinop böyle daha kıyıda köşede, daha böyle kendi halinde daha sakin daha temiz daha steril daha hijyenik diye düşündüğü için tercihlerini bu sene Sinop'tan yana yaptılar. Doluluk oranları fevkalade iyiydi. Sinop çok kalabalıktı. Umuyorum ki bu kalabalık sonrası virüsle ilgili ciddi sıkıntılar yaşamayız. Maalesef biraz artış var. Bu kadar yoğunluk da bu artışın da olması normal tabii Türkiye geneline göre. Biz çok iyiyiz. Sayın bakanın(Sağlık Bakanı) birkaç gün önce bir açıklaması vardı. 81 vilayet içerisinde nüfusa oranla vaka sayısı en az olan 15 ilden birisiyiz. Bu da Sinoplu vatandaşın çağdaş, medeni, duyarlı, çevresine ve kendisine karşı hijyen konusunda olsun, maske ve sosyal mesafe konusunda olsun bilinçli ve sağduyulu olduğunu gösteriyor. Sinop’a da yakışan bu zaten" şeklinde tamamladı.

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