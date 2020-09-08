Sinop Ayancık Kaymakamı'nın korona virüs testi pozitif çıktı

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Sinop'un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'in korona virüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

Aynı zamanda Erfelek İlçe Kaymakam Vekili olarak görev yapan Kaymakam Pendik, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Korona virüse yakalandığını sosyal paylaşım sitesinden açıklayan Kaymakam Pendik, "Yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetlerim nedeniyle yapılan Kovid19 testim pozitif çıkmıştır. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu iki kaymakamlıklarda filyasyon çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

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