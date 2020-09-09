Yanlışlıkla anne katili oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde av tüfeği ile havaya ateş eden bir şahıs yanlışlıkla annesini vurarak ölümüne yol açtı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Gerze’ye bağlı Türkmenlioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle havaya ateş eden Ünal Ç. (37), kazara annesini vurdu. Oğlu Ünal Ç. tarafından yanlışlıkla vurulan Maksude Ç.(59), kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maksude Ç.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, annesini vuran Ünal Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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